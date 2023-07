Die Kleine Zeitung hat als Erster darüber berichtet, jetzt ist es bestätigt: Der neue Torhüter von Sturm Graz heißt Kjell Scherpen. Der 23-Jährige kommt leihweise von Premier-League-Klub Brighton und wird das Tor der Grazer zunächst für ein Jahr hüten.

Der 23-Jährige ist 2,06 Meter groß, spielte 18 Mal für das U21-Nationalteam der Niederlande und war zuletzt an Vitesse Arnheim verliehen. Sturm hat damit nach Arsenal-Leihgabe Arthur Okonkwo wieder in der Premier League einen Torhüter gefunden.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sagt: „Kjell Scherpen ist ein junger und extrem talentierter Torhüter, der mit seiner Größe und seinen Fähigkeiten perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Mit über 60 Spielen in der starken Eredivisie, zahlreichen Nachwuchs-Teamspielen für die Niederlande sowie Einsätzen in der Europa League und im FA Cup kann er trotz seiner Jugend bereits auf viel Erfahrung auf höchstem Niveau zurückgreifen. Kjell hat uns schnell signalisiert, dass er Sturm Graz als hervorragenden Schritt für seine Entwicklung sieht – wir sind froh, dass er sich für uns entscheiden hat."

Kjell Scherpen: „Der SK Sturm ist ein großer Klub in Österreich, der heuer bereits zum dritten Mal in Folge eine internationale Gruppenphase spielen wird. Ich weiß, dass man hier große Ziele verfolgt, ebenso wie ich selbst das klare Ziel habe, mich hier als Torhüter zu verbessern und so der Mannschaft zu helfen. Ich brenne darauf, mit dem Team im Training loszulegen und bald das erste Mal für Sturm Graz aufzulaufen."