Er sucht Wohnungen. Er meldet Handyverträge an und ab. Er besorgt die Rot-Weiß-Rot-Karte bzw. Arbeitsgenehmigungen. Er meldet den Strom an bzw. ab, klärt sämtliche Modalitäten mit dem Bundesheer, sobald Spieler wehrpflichtig sind. Er hilft beim Aufbauen von Betten, Kästen und anderen Möbelstücken. Er holt neue Spieler von den Flughäfen aus Wien oder Graz ab, chauffiert die Akteure vor Vertragsunterzeichnungen zu medizinischen Untersuchungen. Er organisiert in Absprache mit Trainer Christian Ilzer sämtliche Reisen zu Auswärtsspielen in der Liga, im ÖFB-Cup und Europacup. Er füllt Spielberichte aus und überprüft sie auf Gültigkeit. Er gibt die Spielernamen ins Online-System ein. Er steht an der Linie und hebt die Anzeigetafel bei Spielerwechsel. Der Tausendsassa ist für alle und alles da.