Wie der Kader des SK Sturm in der Saison 2023/24 aussehen wird, weiß derzeit niemand. Die Positionen im Tor und auf der rechten Seite in der Verteidigung sind weiterhin vakant. Die Grazer werden zeitnah Neuzugänge präsentieren, wie es heißt. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker geht aber auch davon aus, dass sich bis zum Ende der Transferperiode (bis 1. September) "noch einiges tun wird". Man rechnet also noch mit Abgängen.