Einen von zwei Neu­zu­gän­gen hat der SK Sturm ges­tern prä­sen­tiert. Sar­gon Duran ist neuer Trai­ner der Sturm-Frau­en und folgt damit auf Lang­zeit-Coach Chris­ti­an Lang. Duran war be­reits Co-Trai­ner bei Irene Fuhr­mann (ÖFB-Frau­en-Na­tio­nal­team), bei Chris­ti­an Ilzer (Aus­tria Wien) sowie Klaus Schmidt (Ad­mi­ra). Bis 16. Juni trai­niert aber noch Lang die Frau­en. „Ein Cool­down, dass uns allen gut­tut“, sagte Lang. Der zwei­te Neu­zu­gang wird wie be­rich­tet Tor­mann Mat­teo Bi­g­net­ti von Frank­furt sein, der künf­tig bei Sturm II ein­ge­setzt wird.

Auch in der Bun­des­li­ga dreht sich das Trai­ner­ka­rus­sell. Nach dem Ab­gang von Klaus Schmidt als Altach-Trai­ner könn­te der bis­he­ri­ge „Co“ Joa­chim Stand­fest den Chef­pos­ten über­neh­men. Der Stei­rer war ja schon zwei­mal Chef, bei Sturm II (2017) und in Am­stet­ten (2020/21). Bei Ab­stei­ger Ried setzt man wei­ter auf Coach Ma­xi­mi­li­an Senft, und zwar gleich zwei wei­te­re Spiel­zei­ten bis zur Sai­son 2024/25. Senft er­setz­te nach 19 Run­den Chris­ti­an Hein­le.

In Hart­berg haben sich ei­ni­ge Spie­ler rund um Ka­pi­tän Jür­gen Heil am Wo­chen­en­de auf die tra­di­tio­nel­le Ab­schluss­rei­se nach Mal­lor­ca ge­ge­ben. Lo­gi­scher­wei­se nicht mit an Board waren Trai­ner Mar­kus Schopp und TSV-Ob­mann Erich Kor­herr. Das Duo führt wei­ter Ge­sprä­che über den Ver­bleib von Schopp als Trai­ner der Ost­stei­rer, eine Ei­ni­gung könn­te es nächs­te Woche geben, wenn der Gra­zer aus dem Kurz­ur­laub zu­rück­kehrt. Nach dem letz­ten Spiel in Lus­ten­au sprach der 42-Jäh­ri­ge davon, dass er „davon aus­geht, dass ich nächs­tes Jahr in Hart­berg bin.“ Kor­herr stell­te nun klar, dass es Neu­zu­gän­ge nur noch ab­lö­se­frei geben wird, zogen die Stei­rer ja be­reits bei Do­mi­nik Prokop und Ruben Pro­vi­dence die Kauf­op­ti­on. Auch dies­be­züg­lich ist Ex-Sturm-In­nen­ver­tei­di­ger Paul Kom­posch ein „in­ter­es­san­ter Spie­ler“, wie Kor­herr er­klärt.