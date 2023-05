Dominik Prokop bleibt in Hartberg! Der Offensivspieler, der im Februar leihweise vom kroatischen Erstligisten HNK Gorica in die Oststeiermark gewechselt ist, unterschreibt beim TSV einen Dreijahresvertrag bis 2026. "Ich bin sehr froh, in Hartberg zu bleiben", wird der 25-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert. "Ich habe mich von Tag eins an hier sehr wohlgefühlt und werde alles daran setzen, meinen Teil dazu beitragen, damit wir nächstes Jahr richtig angreifen."

In elf Spielen für die Hartberger erzielte Prokop im Frühjahr vier Treffer und lieferte einen Assist. "Dominik war bereits im Frühjahr eine große Bereicherung für den TSV Hartberg", sagt Trainer Markus Schopp. "Es freut mich sehr, dass sich Dominik entschieden hat, den eingeschlagenen Weg des TSV weiter mitzugestalten und Teil dieser Geschichte sein will."

Obmann Erich Korherr hat die Kaufoption bei Prokop gezogen, um den Wiener an den Verein zu binden. "Wir sind sehr froh darüber, Dominik noch länger in Hartberg zu sehen", meint Korherr. "Er passt perfekt in die Mannschaft und hat uns sowohl sportlich als auch menschlich in den letzten vier Monaten überzeugt. Diese Fixverpflichtung hatte für uns hohe Priorität, da er aus unserem Offensivspiel nicht mehr wegzudenken ist."