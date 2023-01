Der SK Sturm ist am heutigen Dienstag mit dem Bus ins Trainingslager nach Catez gefahren. Stefan Hierländer ist nicht mit nach Slowenien gereist. Der Kapitän zog sich im Training einen Muskelfaserriss in der Wade zu und wird in Graz therapiert.

Einen Abgang gibt es bei den Grazer ebenfalls zu vermelden: Verteidiger Vincent Trummer spielt künftig für den SV Lafnitz.