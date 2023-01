Wie die Kleine Zeitung bereits am Freitag berichtet hatte, wechselt Offensivspieler Bryan Teixeira von Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau zum SK Sturm. Der 22-jährige Nationalteamspieler der Kapverden unterschreibt bei den Blackys einen Vertrag bis 2026. Bei den Vorarlbergern verbuchte Teixeira im Herbst in 16 Spielen sechs Tore und sieben Assists.

"Bryan Teixeira ist ein weiterer junger Spieler, der voll in unser Anforderungsprofil passt", wird Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung zitiert. "Er ist technisch stark, hat eine gute Geschwindigkeit mit dem Ball und ist extrem torgefährlich, verliert dabei aber auch nicht das Auge für den Mitspieler, wie seine Scorerwerte für Lustenau belegen. Trotz all seiner jetzt schon ausgeprägten Qualitäten sind wir davon überzeugt, dass Bryan sich in Graz noch einmal verbessern kann und unter unserem Trainerteam um Christian Ilzer den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird. Dass sich Bryan Teixeira trotz einer Vielzahl an Angeboten für den SK Sturm entschieden hat, belegt unser mittlerweile erarbeitetes Standing als hervorragende Platform für hochveranlagte junge Spieler in ganz Europa. Bedanken möchte ich mich auch bei den Verantwortlichen von Austria Lustenau, die in den Verhandlungen als professionelles und faires Gegenüber aufgetreten sind."

Teixeira selbst sagt: "Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zum SK Sturm so schnell geklappt hat und freue mich sehr, künftig in schwarz-weiß aufzulaufen. Sturm hat fantastische Fans, ist ein absoluter Top-Verein in Österreich und hat auch international bewiesen, was in diesem Klub steckt. Ich bin überzeugt davon, dass Sturm der perfekte Klub für den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung ist. Ich freue mich extrem darauf, die Vorbereitung mit der Mannschaft zu absolvieren und will mit diesem Team den größtmöglichen Erfolg einfahren."