Heute bricht der SK Sturm ins viertägige Trainingslager nach Catez auf. Kapitän Stefan Hierländer ist nicht dabei. Er musste das gestrige Training abbrechen, humpelte vom Platz und seine Wade wurde sofort mit Eis gekühlt. Wie schwer die Muskelverletzung ist, wird heute in einer Magnetresonanzuntersuchung abgeklärt. Gestern stiegen auch Sturm II sowie Sturms Frauen in die Vorbereitung für das Frühjahr 2023 ein. Bei Sturm II wurde die Herbstsaison analysiert und ein Ausblick auf das Frühjahr besprochen. „Ich denke, dass wir unnötig ein paar Punkte liegen haben lassen. Aber im Großen und Ganzen waren die Vorstellungen sehr okay. Es war sicher ein Lernprozess für unsere Spieler in dieser Liga. Man muss natürlich immer ein Auge nach hinten haben. Ich denke aber auch, dass die Spieler ein höheres Level erreichen“, sagt Geschäftsführer Andreas Schicker. Ob es Veränderungen im Kader, ließ Schicker offen.

Auch der GAK beginnt heute in Weinzödl mit der Frühjahrsvorbereitung. Die obligatorischen Leistungstests stehen an. Kaderveränderungen sind nicht unbedingt geplant, aber möglich. „Dass die vorderste Front im Herbst unter unseren Erwartungen geblieben ist, wissen wir. Nun muss die gesamte Mannschaft daran arbeiten, dass sich unsere Stürmer besser präsentieren können“, sagt Sportdirektor Dieter Elsneg, der guter Dinge ist, dass dies im Frühjahr auch klappen wird.