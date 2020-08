Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Kuen verstärkt den SK Sturm © GEPA pictures

Jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern: Andreas Kuen kommt vom insolventen SV Mattersburg zum SK Sturm und erhält in Graz einen Vertrag für zwei Jahre. Der 25-jährige Linksfuß, der im Mittelfeld beheimatet ist, hat in seiner Karriere bisher 68 Mal in der Bundesliga gespielt und dabei acht Tore sowie 14 Assists erzielt.

Vor seinem Wechsel nach Mattersburg im Jahr 2018 war Kuen bei Rapid, dem FAC sowie Wacker Innsbruck unter Vertrag.

"Ich freue mich sehr, dass der Transfer zustande gekommen ist und ich ein Teil des 'Neustarts' beim SK Sturm sein darf. Ich kann meine ersten Aufgaben im schwarz-weißen Dress kaum erwarten", sagt Kuen in einem ersten Statement.

Andreas Schicker sagt über den jüngsten Neuzugang: "Andi bringt mit seiner kreativen Spielweise zusätzliche Qualität in unser Mittelfeld. Gepaart mit seiner ausgezeichneten Technik und seinem sehr guten linken Fuß bin ich überzeugt davon, dass er uns in unserem Offensivspiel weiterhelfen wird."