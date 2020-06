Facebook

Nestor El Maestro ist bei Sturm Graz Geschichte © GEPA pictures

Exklusiv-Informationen der Kleinen Zeitung zufolge ist das Engagement von Nestor El Maestro als Trainer beim SK Sturm beendet - nach nur 31 Pflichtspielen an der Linie und vier auf der Tribüne. Die Klubspitze entschied sich in einer Vorstandssitzung am Donnerstag einen Tag nach der 0:2-Niederlage beim WAC für die Freistellung des 37-Jährigen. Die Bilanz des gebürtigen Serben fällt ernüchternd aus. 14 Siege, 5 Unentschieden und 16 Niederlagen zeigt die Statistik. Co-Trainer Nikon El Maestro wurde ebenfalls freigestellt.

Auch der dritte vom einstigen Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl geholte Trainer entsprach damit nicht. Es bleibt abzuwarten, ob Kreissl nach seiner Auszeit tatsächlich zurückkehren wird zum SK Sturm. Schließlich machte Kreissl seine Zukunft von El Maestro abhängig. Dass er bereits einen Vertrag in der Funktion als Technischer Direktor hat, der ab 5. Oktober in Kraft treten soll, wird nun zu einer Kostenfrage des Klubs.

Ist es die richtige Entscheidung von Sturm, Trainer Nestor El Maestro freizustellen? Ja! Unter El Maestro ist nichts weiter gegangen. Nein! Die fehlenden Ergebnisse und Leistungen haben nichts mit El Maestro zu tun. Quiz Maker - powered by Riddle

Amateure-Trainer Thomas Hösele und sein Co David Tauschmann übernehmen bis zum Saisonende die Traineragenden. Entwicklungscoach Günther Neukirchner bleibt im Trainerstab. Wie es nach der Saison weitergeht, wird sich weisen. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker wird sich in aller Ruhe passende Kandidaten aussuchen und dann dem Vorstand vorschlagen.

Präsident Christian Jauk: „In der heutigen Vorstandssitzung mit der Geschäftsführung haben wir uns entschieden einen sofortigen Umbau und Neustrukturierung einzuleiten und sich vom Cheftrainer zu trennen. Die von beiden Seiten gewünschte Weiterentwicklung konnte trotz Investitionen in den Kader nicht erzielt werden. Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich mich bei Nestor El Maestro sehr herzlich für seinen großen Einsatz und sein Know-how bedanken. Es gelang ihm das Meister-Play Off zu erreichen, wofür wir ihm Respekt zollen. Die Trainerentscheidung ist der erste Schritt eines notwendigen Neustarts unseres Vereines. Unmittelbar nach Ende der Saison werden in einer Perspektivenklausur die letzten Details des neuen Wegs festgelegt. Zeitnah werden wir diese Ergebnisse präsentieren, die im Einklang mit unserem Leitbild stehen werden. Wir vertrauen dem neuen Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, dass er diesen Weg erfolgreich beschreiten wird.“

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Mit voller Energie sind wir als Verein im vergangenen Sommer gemeinsam mit Nestor El Maestro in die neue Saison gestartet. Nach wie vor bin ich überzeugt, dass Nestor ein guter Trainer ist. Leider ist es uns in der gesamten Saison nicht gelungen Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Gerade die Bilanz gegen die größeren Teams der Liga ist nicht zufriedenstellend. Das haben wir in der Meisterrunde zu spüren bekommen. Ich wünsche Nestor auf seinem weiteren Karriereweg alles Gute, sowie möglichst viele Erfolge. Wir werden uns nun in der Bestellung eines neuen Trainerteams Zeit nehmen, um den richtigen Kandidaten für eine langfristige Entwicklung, zu finden.“

Die letzten 10 Bundesliga-Spiele vor der Freistellung: Heiko Vogel

1 Sieg, 6 Remis, 3 Niederlagen (9 Punkte, Torverhältnis 10:13) Roman Mählich

3 Siege, 7 Niederlagen (9 Punkte, 12:18) Nestor El Maestro

2 Siege, 1 Remis, 7 Niederlagen (7 Punkte, 6:24)