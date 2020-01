Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Pink (links) © GEPA pictures

Gleich zum Trainingsstart geht es beim SK Sturm Schlag auf Schlag. Nach der offiziellen Meldung am Mittag, dass Fabian Koch die Schwarz-Weißen verlässt und zu WSG Wattens wechselt, folgte wenige Stunden später der nächste Transfer. Markus Pink geht zur Admira. Der Vertrag von Pink wäre im Sommer 2020 ausgelaufen. Weil der 28-jährige Stürmer in jüngster Vergangenheit bei Sturm aber nicht zum Stammpersonal zählte, wollte der Kärntner Graz verlassen. Nun ist der Wechsel in die Südstadt fix. Pink absolvierte 44 Spiele für den SK Sturm und erzielte sieben Treffer.

124 Spiele hat Fabian Koch für Sturm Graz gespielt. Es wird keines mehr dazukommen. Der Rechtsverteidiger verlässt die Grazer und wechselt zurück in seine Heimat zur WSG Tirol. Der gebürtige Tiroler hat bei Wacker Innsbruck seine Karriere begonnen, es verschlug ihn über Austria Wien nach Graz.

Trainingsauftakt des SK Sturm: Die besten Bilder

In der Sommertransferperiode vor der Saison 2016/17 hat Koch bei Sturm unterschrieben und sich rasch zum Stammspieler etabliert. In dieser Saison spielte der 30-Jährige aber keine Rolle mehr, stand nur zwei Mal in der Startformation und kam über vier Einsätze nicht hinaus. "Fabian Koch hat während seiner Zeit in Graz die Werte des SK Sturm in 124 Pflichtspielen großartig repräsentiert. Mit seinen Tugenden wie großer Leidenschaft, Kampfgeist und unbändigem Willen wird er den Sturmfans in sehr guter Erinnerung bleiben", sagte Günter Kreissl.

Koch wird zum Abschied von Sturm Graz folgendermaßen zitiert: "Ich möchte mich beim gesamten Verein und allen Fans für die schöne Zeit in Graz bedanken. Die vielen sportlichen Höhepunkte, wie der Cupsieg, bleiben immer in Erinnerung. Außerdem durfte ich viele tolle Menschen kennenlernen."