Von Europa bis Asien Wo die Sturm-Spieler ihren Urlaub verbrachten

Der SK Sturm startete mit Leistungstests in die Frühjahrssaison. In der dreiwöchigen Pause verbrachten die Schwarz-Weißen ihren Urlaub in unterschiedlichen. Vor allem Asien war dabei ein beliebtes Reiseziel.