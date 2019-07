Facebook

Sturm bereitet sich auf die Europa-League-Quali vor © GEPA pictures

Die Norweger setzen sich im Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde in Belfast bei Cliftonville FC mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Christian Grindheim in der 42. Minute.

In der 79. Minute kassierte Torbjorn Kallevag bei den Gästen die rote Karte. Der Mittelfeldspieler fehlt also beim Rückspiel, das am 18. Juli in Haugesund stattfindet.

Der Sieger aus Cliftonville gegen Haugesund trifft am 25. Juli auf die Grazer.