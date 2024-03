Live. Der SK Sturm nimmt heute (21 Uhr, Sky & ServusTV live) in Lille ein Fußballwunder in Angriff. Die Grazer müssen im Conference-League-Achtelfinale ein 0:3 aus dem Hinspiel drehen. Hier sind Sie live dabei!

Sturm-Trainer Ilzer schickt in Lille einen neuen Doppelsturm aufs Feld

Der SK Sturm muss heute (21 Uhr, Sky & ServusTV live) im Conference-League-Achtelfinale in Lille ein 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen. Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer schickt dabei einen neuen Doppelsturm aufs Feld: Anstelle von Manprit Sarkaria, der sich vor einer Woche einen Knöchelbruch zuzog, darf Szymon Wlodarczyk neben Mika Biereth stürmen. Auch Max Johnston darf von Beginn an ran, bekleidet die Rechtsverteidigerposition, Jusuf Gazibegovic wandert nach links. Lille-Trainer Paulo Fonseca schont hingegen Star-Stürmer Jonathan David vor dem wichtigen Liga-Duell gegen Brest am Sonntag.

Die Startelf von Sturm

Die Aufstellung von Lille