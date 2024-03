Bis auf die verletzten Manprit Sarkaria (Knöchelbruch) und Kjell Schrepen (Kreuzbandriss) sind alle Mann an Bord. Der SK Sturm ist für das morgigen (21 Uhr, Sky und ServusTV live) Achtelfinal-Rückspiel der Conference League in Lille personell also ganz gut gerüstet. Denn auch Seedy Jatta sitzt im Flieger nach Frankreich. Er gab am Sonntag in Hartberg sein Comeback, 52 Tage nach dem Riss seines Syndesmosebandes. Ein Europarekord, eine Blitzheilung.