„La voix du Nord“: „Der LOSC bleibt unberechenbar und an manchen Abenden ist das sehr angenehm. Sturm Graz hat den Angriff nicht kommen sehen. Die Österreicher wurden erstickt, unter Druck gesetzt und ihrer Bälle beraubt, sodass ihnen ihre Mängel, vor allem die technischen, ins Gesicht schlugen. Im strömenden Regen war Graz stehend k. o., die Stimmung aber blieb außergewöhnlich, da die österreichischen Ultras auch in der Nachspielzeit noch sangen und Fahnen schwenkten.“

„L‘Equipe“: „Mit einem 3:0-Sieg bei Sturm Graz im Achtelfinal-Hinspiel der Europa-Conference-League dürfte der LOSC zum ersten Mal in das Viertelfinale eines kontinentalen Wettbewerbs einziehen. Mit einem so deutlichen Sieg bei einem Verein, der 2024 noch ungeschlagen war, hat Lille einen Volltreffer gelandet und kann den nächsten Spielen mit großer Gelassenheit entgegensehen.“

„RMC Sport“: „Im Hinspiel des Achtelfinales der Europa-Conference-League erteilte der LOSC dem SK Sturm Graz am Donnerstag in Österreich eine Lektion (0:3). Das Schlimmste ist überstanden, die Nordfranzosen haben nun neun Zehen im Viertelfinale und müssen in einer Woche in Lille nur noch verwalten.“

„Le Parisien“: „Mit einer kontrollierten Leistung feierte der LOSC am Donnerstagabend einen ruhigen Sieg in Österreich. In einer Woche empfängt er Sturm Graz mit drei Toren Vorsprung. Gegen die Hauptkonkurrenten namens Ajax Amsterdam, Aston Villa oder Fenerbahçe kann Lille den Titel in der Conference League anstreben.“