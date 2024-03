Als wäre der Blick auf die Anzeigetafel nach der 0:3-Niederlage Sturms gegen Lille im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League nicht schon bitter genug gewesen, müssen die Grazer eine wahre Schocknachricht verdauen. Offensiv-Akteur Manprit Sarkaria zog sich bei seiner Großchance in der 37. Minute einen Außenknöchelbruch im linken Fuß zu, nachdem ihm Gegenspieler Angel Gomes in die Füße gerutscht war. Der Kontakt dürfte aber erst nach dem Abschluss erfolgt sein, daher gab es für die Szene auch keinen Elfmeter - statt Torjubel also Tristesse pur. Kurz vor der Pause wurde der 27-Jährige dann nach langer Behandlungspause durch William Böving ersetzt.

Manprit Sarkaria krümmte sich vor Schmerzen am Boden © GEPA pictures

Damit wird der vierfache Saisontorschütze bis zum Saisonende – und wohl auch darüber hinaus – ausfallen. Was auch bedeutet: Der EM-Traum des einfachen österreichischen Teamspielers ist somit ausgeträumt. „Diese Nachricht ist extrem bitter für uns, damit fehlt dem SK Sturm in der Offensive ein echter Unterschiedspieler“, sagte Sturms Sportchef Andreas Schicker. „Er bekommt von uns jede Unterstützung, die er braucht.“ Sturm-Trainer Christian Ilzer sprach bei Sarkaria von einem definitiven Saisonausfall. „Jeder weiß, wie wichtig Mani für uns ist, wie viele wichtige Tore er für uns schon gemacht hat“, sagte der Coach.