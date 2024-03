Der SK Sturm verlor nur zwei der ersten 20 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – das gelang den Schwarz-Weißen in der Bundesliga-Geschichte zuvor nur 2022/23 und 1997/98. Im jüngsten Heimspiel gegen den WAC gewannen die Grazer 3:2, zuvor setzte es sieben Niederlagen im Stadion in Graz-Liebenau.