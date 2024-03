Das Zusammenspiel zwischen Veränderung und Kontinuität sind zwei Parameter der stetigen Entwicklung der Mannschaft des SK Sturm. Die sportlich Verantwortlichen schaffen seit Jahren diese widersprüchlichen Komponenten nicht nur in Balance zu halten, sondern in Harmonie. Das Ergebnis sind Erfolge, sind Leistungsanstiege der Spieler und einhergehend der gemeinschaftliche Fortschritt. Die Mannschaft ist unberechenbarer, das Spielsystem facettenreicher geworden. Die Startformationen variieren. Im Kalenderjahr 2024 haben die Schwarz-Weißen noch kein Spiel verloren. Das soll auch heute (17 Uhr, Sky live) gegen den WAC so blieben.