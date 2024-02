Es war die große sportliche Meldung bei der Generalversammlung des SK Sturm im Raiffeisen-Sportpark am Mittwochabend. Chefcoach Christian Ilzer, der seit über drei Jahren gemeinsam mit Sportdirektor Andreas Schicker die Erfolgsgeschichte bei den Schwarz-Weißen prägt, verlängert bei den Grazern den im Jahr 2025 auslaufenden Vertrag bis Sommer 2026. Ilzers Trainerteam ist im „Paket“ mit dabei.

Ilzer hat die Sturm-Elf seit Sommer 2020 in 159 Pflichtspielen betreut und hält dabei bei einem Punkteschnitt von 1,83. Mit den Grazern ist Ilzer dreimal in Folge in die Gruppenphase der Europa League eingezogen und kürte sich im vergangenen Sommer zum ÖFB-Cupsieger. Die vergangenen beiden Bundesliga-Saisonen beendete Sturm unter Ilzer als Vizemeister.

„Ich habe wirklich ein Elitetrainerteam hinter mir, eine tolle Mannschaft. Die Vertragsverlängerung des gesamten Trainerteams sehe ich als Wertschätzung und Auszeichnung unserer täglichen Arbeit“, sagte Ilzer.

Schicker zur Verlängerung: „Die Erfolge des SK Sturm in den vergangenen Jahren sind auch unmittelbar mit Christian Ilzer und seinem gesamten Trainerteam verbunden. Die Hingabe, Akribie, positive Besessenheit und unglaubliche Motivation, die alle sechs jeden einzelnen Tag vorleben und ausüben, verdienen höchsten Respekt und sind ein wichtiger Baustein unseres erfolgreichen Weges.“

Mit den Vertragsverlängerungen setzen die Grazer auf Kontinuität. Der eingeschlagene Weg des Erfolgs soll als Einheit fortgeführt werden. Und allen ist bewusst, dass Rufe von anderen Klubs nicht ausbleiben werden. Das Team: Christian Ilzer, Uwe Hölzl, Dominik Deutschl, Marco Angeler, Günther Neukirchner, Paul Pajduch und Stefan Loch.