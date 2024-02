Ein unglückliches Stolpern sorgte dafür, dass Gregory Wüthrich beim 2:0-Auswärtssieg des SK Sturm bei der WSG Tirol die Rote Karte gezeigt bekam. Das Foul an Nik Prelec wurde auch vom Strafsenat als nicht sehr gefährlich eingestuft. Darum bekam der Schweizer auch nur die Mindeststrafe von einem Spiel Sperre und muss daher nur im Bundesliga-Duell gegen den WAC am Sonntag (Merkur-Arena, 17 Uhr) zusehen.

Fix einplanen kann Trainer Christian Ilzer seinen Abwehrchef im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Lille, das am 7. März (18.45 Uhr) in Graz-Liebenau ausgetragen wird. Abonnenten und Mitglieder können bis Donnerstag (8 Uhr) pro Person jeweils vier Tickets erwerben. Am Donnerstag um 10 Uhr beginnt dann der freie Verkauf.

Bereits heute (18 Uhr) laden die Steirischen Frauenhäuser und der Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark im Rahmen der Kooperation „Sturm hilft“ in die Sturm SportsBar – Das Eggenberg neben der Merkur Arena zum „Abend gegen Gewalt“. Der Eintritt für diesen Charity-Abend mit Auftritten von Gunkl, Elli Bauer und Die Musigranten ist frei.

Stefan Stücklschweiger © Stadt Graz/Fischer

Am Mittwoch (18 Uhr) findet die Generalversammlung der Schwarz-Weißen statt. Im Grazer Raiffeisen-Sportpark gilt eine Wiederwahl von Präsident Christian Jauk nur als Formalakt. Änderungen im Vorstand wird es definitiv geben. So wird sich Vizepräsident Michael Münzer wieder verabschieden und sich voll und ganz auf sein Präsidentenamt in Voitsberg konzentrieren. Die Weststeirer gehen ab Freitag als Tabellenführer in die Rückrunde der Regionalliga und sind mit fünf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz der Topfavorit auf den Aufstieg in die 2. Liga.

Angesprochen auf neue Vorstandsmitglieder verweisen alle Beteiligten auf den Mittwoch. Doch zwei Namen fallen immer wieder und dürften die Sturm-Zukunft mit ziemlicher Sicherheit mitgestalten. Zum Einen wäre da Jörg Siegel. Der umtriebige Geschäftsmann aus Bad Gleichenberg, der u. a. Geschäftsführer mehrerer Thermen und Hotels ist, steht seit 1998 dem Regionalligisten Bad Gleichenberg als Obmann vor. Beim zweiten heißen Kandidaten handelt es sich streng genommen nicht um einen Neuzugang. Der Grazer Gemeinderat Stefan Stücklschweiger, Gründer von Fifteen Seconds, dem Ausrichter einer gleichnamigen Konferenz, die sich primär mit Zukunftsthemen beschäftigt, war bislang schon im Kuratoriums-Ausschuss des SK Sturm aktiv und soll mit seinen 38 Jahren innovativen Zeitgeist einbringen.

Peter Klimkeit, Michael Lorber