Bereits zum zehnten Mal findet die Aktion „Schwoaze Helfen“ – eine Spendenaktion von den Fanklubs der Nordkurve von Sturm Graz statt. Im ersten Jahr konnten 7750 Euro gespendet werden, im Vorjahr waren es bereits 94.000 Euro, die zu Weihnachten unterschiedlichen karitativen Zwecken zugeführt werden konnten. Es war der zehnte Spendenrekord in Serie – und so einer soll auch heuer wieder gelingen.

Der Ablauf ist bekannt: Wie auch in der Vergangenheit wird es bei den drei letzten Heimspielen von Sturm Graz Becherboxen geben, in die die leeren Bechern entsorgt werden. Frei nach dem Motto: „Trinken für den guten Zweck“. Außerdem werden Spendenboxen für Geldspenden in Liebenau und auswärts an den entsprechenden Sektoren stehen. Im Fanklub kann ebenso gespendet werden. Vor dem Heimspiel gegen Lustenau am Samstag wird ab 13 Uhr am Stadionvorplatz Glühwein, Punsch und Tee verkauft – außerdem kann an einem „Schwoaze-Helfen-Flohmarkt“ gestöbert werden.

Es wird außerdem wieder „Schwoaze Helfen“-Fanartikel zu erwerben geben – erstmals auch eine Stofftasche. 16 Leinwandbilder von SturmTifo.com werden vom Verein „Schwoaze Helfen“ versteigert. Zusätzlich auch das „Goodie of the Week“ – in der ersten Woche wird um das Trikot von Mario Haas gefeilscht, dass er beim legendären 6:5-Sieg gegen Mattersburg getragen hat.