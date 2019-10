Facebook

Alexander Harkam zeigte den Spielern zehnmal Gelb (6 Rapid, 4 WAC) © APA/Herbert Neubauer

Sie hat sich neuerlich viel rascher bestätigt, als es selbst von den kühnsten Pessimisten befürchtet worden war, die Notwendigkeit des Video-Referees (VAR) in der österreichischen Bundesliga. Am Donnerstag war die Einführung des digitalen Beweises per Frühjahr 2021 beschlossen worden, am Sonntag wurde bei der Härteorgie zwischen Rapid und dem WAC die Dringlichkeit auf extreme Weise sichtbar.