Die Fans des FC Bayern haben in der deutschen Bundesliga für einen handfesten Skandal gesorgt. Die "Kurve" entrollte beim Auswärtsspiel in Hoffenheim mehrere Plakate, auf denen Hoffenheims Gönner Dietmar Hopp aufs Tiefste beleidigt wurde. "Alles beim Alten: Der DFB bricht sein Wort. Hopp bleibt ein Hurensohn", stand auf dem Plakat geschrieben. Beim Stand von 6:0 für die Gäste aus Bayern unterbrach Schiedsrichter Christian Dingert erstmals das Spiel. Daraufhin liefen nicht nur Spieler des FC Bayern zu den Fans und versuchten zu beruhigen. Auch Trainer Hansi Flick und Co-Trainer Hermann Gerland rannten in der 69. Minute zur Bayern-Kurve und forderte die Fans auf, ihre Beleidigungen zu unterlassen.

Reaktionen von Karl-Heinz Rumenigge bis Max Eberl

Denkwürdiges Spiel ❗

Beim 6:0 des @FCBayern gegen die @tsghoffenheim geriet das Ergebnis aufgrund massiver Beleidigungen gegen TSG-Mehrheitseigner Dietmar #Hopp aber in den Hintergrund. Die Ereignisse im Video 📺👉 https://t.co/1G0Thah1KA#TSGFCB pic.twitter.com/2lQUQx9XY2 — AktuellesSportstudio (@ZDFsportstudio) February 29, 2020

Danach wurde das Spiel vorerst weitergeführt, bis das Transparent abermals ausgerollt wurde. Selbst Bayern-Vorstandsvorsitzernder Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn machten sich auf den Weg zu den Fans. Rummenigge entschuldigte sich schon bei der ersten Unterbrechung für das Verhalten seiner Fans. Dannach wurde das Spiel für die restlichen zehn Minuten wieder aufgenommen, doch beide Teams einigten sich auf einen Nicht-Angriffs-Pakt und spazierten auf dem Platz herum. Das Spiel endete 6:0, wird aber sicher ein Nachspiel haben.

Positiv: Nach dem Schlusspfiff ging Hopp gemeinsam mit Rummenigge und den Spielern beider Mannschaften auf das Feld und zog unter dem Applaus der Fans eine Ehrenrunde.

Zuschauerverbot für Dortmund

Die Bayern-Fans protestierten dabei gegen ein zwei Jahre andauerndes Zuschauerverbot für Dortmund-Fans bei Auswärtsspielen in Hoffenheim. Das DFB-Sportgericht hatte die Strafe in Folge wiederholter Beleidigungen gegen Hopp verhängt. Der DFB erntete daraufhin Kritik, er habe die Kollektivstrafen ausgesetzt.

Aber auch die Gladbacher Fans reichen sich in den Kreis der "Idioten" ein, wie Sky-Experte Lothar Matthäus diese Verursacher bezeichnet hatte, ein. Sie zeigten ein Portrait von Hopp inklusive Fadenkreuz. Einfach geschmacklos.