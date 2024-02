Während es in den meisten deutschen Fußballstadien aufgrund des geplanten Einstiegs eines Bundesliga-Investors laut war, blieb es in Leipzig still. Der Hintergrund ist ein tragischer: Ein Leipziger Fan ist im Stadion trotz der Reanimationsversuche der Notärzte verstorben, wie der Stadionsprecher zur Pause verkündet hat. Es blieb tragischerweise nicht der einzige Todesfall, den die Fußballfans betrauerten: Wie Mitglieder der Mönchengladbach-Fanszene laut Medienberichten auf der Anreise zum Auswärtsspiel erfahren hatten, ist ein Fanklub-Anhänger bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Den Umständen entsprechend gab es während des Spiels nur Szenenapplaus. Leipzig ging durch Xavi Simons nach einer Viertelstunde sehenswert in Führung. Nach dem Seitenwechsel leistete ÖFB-Legionär Xaver Schlager mit einem traumhaften Steilpass die Vorlage zum 2:0 durch Loïs Openda, der Gladbach-Goalie Moritz Nicolas überlupfte (58.). Bei den Gästen wurde Stefan Lainer kurz darauf für seinen ÖFB-Kollegen Maximilian Wöber eingewechselt. Für die Leipziger kamen in der zweiten Hälfte zudem Nicolas Seiwald (67.) und Christoph Baumgartner (78.) ins Spiel. Als Tabellenfünfter liegt RB nur noch einen Punkt hinter dem BVB.