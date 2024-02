Die Vertragsthematik ist so eine Sache. Ob im „normalen“ Berufsleben oder im Profisport, es läuft aufs Gleiche hinaus. „Die Tinte ist trocken“ ist ein Satz, der Planungssicherheit ermöglicht und für einen gewissen Zeitraum die Zukunft sichert. Am Wörthersee rückt bei Till Schumacher, Andy Irving (Leihe), Sinan Karweina, Nicolas Wimmer, Max Besuschkow (Leihe), Phillip Menzel, Florian Jaritz, Simon Straudi, Rico Benatelli, Jonas Arweiler, Nikola Djoric, Aaron Schwarz (Leihe), Anton Maglica, Fabio Markelic sowie Christopher Wernitznig (Option auf ein weiteres Jahr) das Vertragsende im Sommer 2024 näher. Das sind sage und schreibe 15 an der Zahl.