Der SK Sturm hat mit zwei Siegen gegen Austria Wien (2:0 im ÖFB-Cup) und Slovan Bratislava (4:1 in der Conference League) sowie einem Unentschieden gegen Salzburg (1:1 in der Liga) einen bemerkenswerten Frühjahrsstart hingelegt. Heute (17 Uhr, Sky live) steht das nächste Highlightspiel an. Rapid ist zu Besuch in der ausverkauften Merkur-Arena und soll die drei Punkte in Graz lassen, so die Vorstellung der Schwarz-Weißen.