Amady Camara ist endgültig in der Kampfmannschaft des SK Sturm angekommen. Nachdem der 18-Jährige bereits im Herbst mit starken Leistungen in der 2. Liga aufgezeigt hatte, besorgte der 4000. Spieler in der Geschichte der österreichischen Bundesliga beim 4:1-Heimerfolg von Sturm über Slovan Bratislava im Play-off-Hinspiel der Conference League mit seinem Premieren-Treffer für Sturm den viel umjubelten Endstand. Es war der erst siebente (Kurz-)Einsatz für die „Einser“ von Sturm, aber es wird wohl nicht der letzte geblieben sein.