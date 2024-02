Wieder einmal haben auswärtige Fußball-„Fans“ Sanitäranlagen in der Merkur-Arena demoliert zurückgelassen. Wieder einmal wurde Pyrotechnik abgebrannt. In diesem Spiel nur im Gästesektor. Wieder einmal waren die Sicherheitsbehörden in der Stadt sowie im und rund um das Stadion gefordert. Eine Heerschar von Polizisten hielt die Hochrisikofans aus der Slowakei, Polen und von der Wiener Austria in Zaum – so gut es ging. Die Anforderungen für die Exekutive an sich sowie die Security im Stadion werden aufgrund der zunehmenden Gewaltbereitschaft aber immer umfangreicher.