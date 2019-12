Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mo Salah erzielte das 2:0 © GEPA pictures

Hier kommen Sie zum Liveticker zum Nachlesen!

1. Halbzeit

Die erste Hälfte ist schwer zu analysieren. Insgesamt hinterließen die Gäste den stärkeren Eindruck, wenn man die Großchancen heranzieht. Allein Mo Salah vergab aus kurzer Distanz eine Hundertprozentige. Einige weitere Male musste Salzburg-Goalie Stankovic in höchster Not klären. Aber auch die Salzburger waren gefährlich, Haaland hatte das 1:0 am Fuß.

2. Halbzeit

Ambitioniert startete Salzburg in Durchgang zwei, aber nach 60 Minuten war die Entscheidung gefallen. Keita köpfelte aus rund 10 Metern das 1:0 (57.), keine 100 Sekunden später machte Salah, der noch einige Hochkaräter später liegen ließ, das 2:0. Danach konnten die Mozartstädter nicht mehr zulegen.