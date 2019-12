Die Fans des FC Liverpool suchten die Pubs von Salzburg heim und zeigten sich vorsichtig optimistisch. Sogar Mozart tritt an diesem Champions-League-Tag ein bisschen in den Hintergrund.

Liverpool-Fans im Salzburger Pub © Gigler

Salzburg ist Mozart und die Ewigkeit wird nicht ausreichen, um dieses Axiom, also eine keines Beweises bedürftige gültige Wahrheit, zu widerlegen. Aber es gibt Tage, an denen sogar der Grökompaz (größter Komponist aller Zeiten) einen Halbtonschritt zurückweichen muss. Der 10. Dezember 2019 ist so ein ominöses Datum, denn da gibt in der Musikmetropole ausnahmsweise der Fußball den Ton an.