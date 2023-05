Der 29-jährige Sergio Rico erlitt am Sonntag bei dem Unfall in seiner Heimat Andalusien ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Keeper befinde sich in einem "ernsten Zustand", teilte ein PSG-Sprecher mit. Der Club stehe "in ständigem Kontakt mit seiner Familie". Rico wurde mit einem Helikopter in ein Spital in Sevilla geflogen.

Er wird auf der Intensivstation laut Medienberichten künstlich beatmet. Sein Zustand soll inzwischen stabil sein. Noch am Samstag war Rico, der 2019 vom FC Sevilla zu PSG gewechselt war und seither 24 Mal zum Einsatz kam, im Auswärtsspiel in Straßburg auf der Ersatzbank gesessen. Durch das 1:1 hatten die Pariser den Meistertitel perfekt gemacht.