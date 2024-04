Das war echt heftig: Mit Ausnahme der beiden Torhüter prügelten sich alle zehn Spieler in Duellen. Vier Spieler jeder Mannschaft erhielten in Folge Disziplinarstrafen und das Spiel war damit für sie beendet.

Den ruppigen Start ausgelöst hatten Rangers-Stürmer Matt Rempe und New Jerseys Kurtis MacDermid, deren Kampf in der Eismitte am längsten dauerte. Beide hatten noch eine Rechnung aus dem Spiel am 11. März offen. Beim Aufeinandertreffen der Teams vor knapp einem Monat war Rempe nicht auf das Angebot MacDermids zu einem Kampf eingegangen. Im weiteren Spielverlauf hatte er Devils-Verteidiger Jonas Siegenthaler mit einem Ellbogenstoß so hart getroffen, dass dieser das Spiel vorzeitig beenden musste.