"Teddy-Bear-Toss"KAC sucht Weg aus der Minikrise

Der KAC will den Negativlauf im Heimspiel gegen Fehervar beenden. Beim ersten Tor der Klagenfurter gibt es den „Teddy-Bear-Toss“.

Thomas Koch und der KAC wollen zurück in die Erfolgsspur © GEPA pictures

Vor der kurzen Weihnachtspause, die für die Rotjacken etwas länger dauert, da sie erst am 28. Dezember wieder spielen, wollen sie noch mit einem Sieg heute gegen Fehervar eine Trendumkehr einleiten. Drei Niederlagen in Serie sind nicht das, was sich der Trainer und die Mannschaft vorgestellt haben.