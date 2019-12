In der Weihnachtszeit haben sich die Graz 99ers mit der “Kids Takeover Night” etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Der 8-Jährige Alexander © Graz99ers

Das ist wirklich eine sehr nette Geste und es wird für einen jungen Mann definitiv ein Abend, den er nicht so schnell vergessen wird: Die Graz 99ers haben für das Spiel gegen die Black Wings Linz einen neuen Trainer engagiert. Der 8-Jährige Alexander wird im Zuge der “Kids Takeover Night” an der Seite von Headcoach Doug Mason die Mannschaft während dem Spiel auf der Trainerbank coachen.

Die 99ers statten Alexander mit einem Profivertrag für einen Tag aus. Somit bekommt der Neuzugang die Möglichkeit, den Ablauf eines Headcoaches voll mitzuerleben. Er wird nicht nur bei der Mannschaftsbesprechung mit dabei sein, sondern auch während dem Spiel auf der Trainerbank die Partie gegen die Black Wings aus Linz verfolgen. Alexander ist somit der jüngste Coach in der Vereinsgeschichte der Grazer.

Der 8-jährige Alexander bei der Vertragsunterzeichnung © GRAZ99ERS

Diese Möglichkeit besteht in dieser Saison nur am heutigen 20. Dezember, diesen Tag haben die 99ers den Kindern gewidmet. Bei der “Kids Takeover Night” übernehmen die Kinder die Kontrolle und so wird es weitere Überraschungen für die Besucher geben.