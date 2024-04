Die Graz99ers haben erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Trevor Gooch gesichert. Der 29-jährige Stürmer kommt aus Ljubljana an die Mur und unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre. Beim Liga-Konkurrenten war der US-Amerikaner stets ein Leistungsträger. Graz sieht er als nächsten Schritt. „Ich habe viel mit Sportdirektor Philipp Pinter gesprochen und seine Vorstellungen für die Zukunft haben mir richtig gut gefallen. Deshalb freue ich mich schon richtig auf einen Art Neustart. Es sollte ein wirklich spannendes Jahr werden“, sagt Gooch zum Wechsel. In der vergangenen Saison erzielte er in 51 Saisonspielen 24 Tore und steuerte zusätzlich 39 Assists bei.

Der US-Amerikaner hatte auch ein Angebot des KAC auf dem Tisch, entschied sich aber letztendlich für die 99ers. „Es gab keinen bestimmten Grund. Ich wollte damals einfach noch nicht so früh unterschreiben und habe mit meinem Agenten ausgemacht, dass wir noch etwas warten“, erzählt Gooch, der seinem Ex-Team Ljubljana mit neuem Investor einiges zutraut. „Da tut sich einiges. Ich habe meine Zeit dort sehr genossen und freue mich für den Verein. Es war auch eine Option, dass ich dort bleibe aber ich wollte dann einfach eine Veränderung und ich denke, es ist so am besten für meine Karriere.“

Auch der Sportdirektor zeigt sich begeistert von seinem jüngsten Transfer. „Wir sind wirklich froh, dass wir Trevor nach Graz lotsen konnten. Wir haben uns sehr früh intensiv um ihn bemüht. Er bringt aus unserer Sicht sehr viel mit, um in der Liga erfolgreich zu spielen. Außerdem ist er hungrig und will erfolgreich sein und genau solche Spieler suchen wir.“