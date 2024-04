Bei den Graz 99ers läuft die Kaderplanung für die kommende Saison weiterhin auf Hochtouren. Mit Frank Hora haben sich die Steirer nun eine Verstärkung für die Defensive gesichert. Der 27-Jährige besticht vor allem mit Physis und Athletik. „Sein Spiel hat uns von Beginn an sehr imponiert. Er ist sehr mobil, hat einen guten ersten Pass und ist auch spielerisch sehr kreativ und torgefährlich. Zusätzlich bringt er auch eine physische Komponente mit. Wir sind davon überzeugt, dass er ideal zu uns passt“, sagte Sportdirektor Philipp Pinter.

Hora, der in Graz mit der Rückennummer drei spielen wird, ist noch nicht lange in Europa. Der 1,85 Meter große Verteidiger spielte mehrere Jahre lang in der kanadischen OHL und wechselte in der Saison 2016/17 in die US-amerikanische ECHL. Außerdem kam er in acht AHL-Partien für die Lehigh Valley Phantoms zum Einsatz, ehe es zu Beginn der aktuellen Spielzeit zu Banska Bystrica in die Slowakei ging, wo er elf Tore und 22 Assists beisteuerte. „Ich bin mir sicher, dass wir kommende Saison eine gute Rolle spielen werden und ich wollte unbedingt ein Teil davon sein. Persönlich möchte ich Graz helfen, wieder erfolgreich zu sein und ich will gemeinsam mit der Mannschaft den Titel holen“, sagt Hora, der einen Vertrag für die kommende Saison in Graz unterschrieben hat.