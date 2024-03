Die Planungen für die kommende Saison laufen bei den neu formierten Graz 99ers weiterhin auf Hochtouren. Kurz vor Ostern legt der Verein seinen Fans nun „einen Neuzugang ins Nest“, wie es vonseiten der Grazer heißt. Nationalteam-Verteidiger Kilian Zündel wechselt vom Schweizer Klub Ambri-Piotta in die steirische Landeshauptstadt und unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre.

Der 23-Jährige spielte in der Saison 2021/2022 60 Partien für Salzburg und gilt als große Zukunftshoffnung im österreichischen Nationalteam. Schon jetzt ist er fixer Bestandteil in der Mannschaft von Teamchef Roger Bader. „Ich sehe in Graz viel Potenzial, was vor allem die neue Strukturierung des Klubs anbelangt. Außerdem möchte ich mich als Spieler weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen.“

Auch Sportdirektor Philipp Pinter freut sich über den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. „Ich kenne Kilian schon einige Jahre, seine Entwicklung geht steil nach oben. Ich bin mir sicher, dass er in Graz den nächsten Schritt machen wird und wir mit ihm viel Freude haben werden.“