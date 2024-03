Die Kaderplanung der Graz99ers geht weiter. Die Steirer haben zwei weitere Spieler für die Saison 2024/2025 verpflichtet. Der Vertrag mit Verteidiger Michael Kernberger wurde verlängert und Lukas Kainz kehrt zurück an die Mur. In den letzten drei Jahren stand Michael Kernberger bereits im Kader der Grazer und zeichnete sich vor allem für seinen Kampfgeist aus. Der 27-jährige Österreicher wird auch in der kommenden Saison das Trikot der 99ers tragen, unterzeichnete einen neuen Vertrag. „Michael Kernberger verfügt über einen ausgezeichneten Charakter und ist ein Krieger, der außerdem die körperliche Komponente mitbringt“, wird Sportdirektor Philipp Pinter in einer Aussendung zitiert.