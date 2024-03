Ein Großteil der Arbeit soll bereits verrichtet sein. Die Kaderplanung biegt bei den Graz 99ers für die Saison 2024/25 bereits auf die Zielgerade ein. Nun naht eine der wichtigsten Entscheidungen – jene des Torhüters. Wie bereits berichtet buhlen die 99ers um Starspieler Jussi Olkinuora, seines Zeichens finnischer Nationalteam-Goalie. Sportdirektor Philipp Pinter will in dieser Sache aber keine überstürzten Entscheidungen treffen, wie er erklärt: „Wir haben noch keinen Goali-Trainer, dieser soll aber in die Entscheidung mit eingebunden werden.“

Klar ist, dass für einen Torhüter des Formats Olkinuora aufgrund des Resümees wesentlich mehr zu bezahlen wäre, als für einen Schlussmann wie der Schwede Christian Engstrand, der in Graz und zuletzt beim KAC ebenfalls positiv in Erscheinung getreten ist. Für den 33-jährigen Finnen stehe ein Wechsel allerdings nur zur Debatte, wenn ein mehrjähriges Arbeitspapier auf den Tisch gelegt würde. Die klingende Vita Olkinuoras soll aber bei Neo-Präsident Herbert Jerich Anklang gefunden haben.

In der Causa Kilian Zündel heißt es für die 99ers weiterhin „Bitte warten“. Der 23-jährige Verteidiger von Ambri-Piotta wartet auf die Freigabe des Schweizer Erstligisten.

Apropos Schweiz: Der eidgenössische ÖEHV-Teamchef Roger Bader hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Schweizer darf sich auf die Fahnen heften, mit Österreichs Eishockey-Nationalteam seit drei Jahren in der A-Gruppe zu spielen. Zuletzt gelang das Herbert Pöck (2003 bis 2005).