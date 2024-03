Die Spatzen pfiffen es seit Monaten von den Dächern und vor einer Woche gab sich Neo-Präsident Herbert Jerich noch bedeckt. Nun ist es fix: Harald „Harry“ Lange wird die 99ers ab Sommer trainieren. „Mit Harry konnten wir den absoluten Wunschkandidaten zurück nach Graz holen“, sagt Sportdirektor Philipp Pinter, „Er ist ein toller Typ, der für das Coaching lebt. Seine Leidenschaft für das Spiel ist enorm – sein taktisches Verständnis hervorragend. Er strebt nach ständiger Verbesserung und lässt mit hoher Intensität und Laufbereitschaft spielen. Genau das Hockey, das wir in Graz sehen wollen.“

Lange hatte als Spieler seine Spuren in Graz hinterlassen. „Graz ist eine Herzensangelegenheit! Die Herausforderung für mich ist es, bei einem Neustart mitzuwirken“, sagt Lange, der acht Jahre für die 99ers gespielt hat, eine Saison lang sogar Kapitän war. Er soll nun hinter der Bande für den Erfolg sorgen, den sich die neue Vereinsführung langfristig erwartet: den Titel: „Ich erwarte, dass sich jeder Einzelne bewusst ist, worauf er sich bei diesem Neustart einlässt“, sagt der 40 Jahre alte Kärntner, „das erste Ziel wird es sein, dass wir so schnell wie möglich eine homogene Truppe werden. Das ist bei einem derartigen Umbruch natürlich nie leicht. Ein weiteres Ziel ist, dass wir wieder mehr Zuschauer in die Halle bringen, die sehen, dass sich jeder Einzelne für diesen Klub zerreißt.“ Das dritte Ziel ist das Erreichen des Play-offs.

Mit Lange haben die Grazer auch einen Neuzugang veröffentlicht: U20-Nationalteamspieler Lenz Moosbrugger vom EHC Lustenau wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet: „Die Verantwortlichen in Graz haben sich sehr um mich bemüht und mir in einem Gespräch genau erläutert, was die 99ers für die Zukunft planen und wie die Vorgehensweise aussieht. Das hat mich sehr beeindruckt und ich hatte sofort ein gutes Gefühl.“

Lange und die Leidenschaft

Pinter kennt Lange gut und erklärt dessen Vorzüge: „Ich denke, dass er vor allem auch charakterlich ideal in unseren Verein passt. Er brennt für das Arbeiten mit den Jungs – diese Leidenschaft steckt an. Seine Entwicklung als Coach war super – was er aus Bad Nauheim gemacht hat, ist wirklich imponierend. Ich bin davon überzeugt, dass er der ideale Mann hinter der Bande sein wird für unsere neue Mannschaft.“ Der Vertrag von Lange ist für zwei Jahre gültig.