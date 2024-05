Traurige Nachrichten ereilten die Graz99ers am Sonntagabend. Wie die Steirer auf Social Media bekannt gaben, ist der ehemalige Spieler Alexander Reichenberg im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Der Norweger absolvierte in der Saison 2019/20 25 Spiele für die 99ers.

Sein letztjähriger Klub Lillehammer schrieb auf der Vereinsseite. „Alexander war im Laufe der Geschichte eines der größten Talente von Lillehammer und blickt auf eine großartige internationale Karriere als Profi in der Tschechischen Republik, Schweden und Österreich zurück. Er bestritt außerdem Länderspiele für Norwegen von der U18 bis zur A-Nationalmannschaft und vertrat Norwegen bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Alexander spielte die vergangenen drei Saisonen für seinen Heimatverein und hatte im vergangenen Winter mit 44 Punkten in der regulären Saison seine beste Saison. Vor der Saison wurde er auch Teil des Kapitänteams.“

Der Verein schrieb weiters, dass man in Zukunft mit Reichenberg geplant hätte. Auch aus dem Ausland inklusive Österreich soll es Interesse gegeben haben.