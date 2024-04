Eine Eishockey-WM bietet immer mehrere Schauplätze. Auf dem Eis soll Österreichs U18-Nationalteam in Frederikshavn (DEN) beim Turnier der Division 1A natürlich für sportliche Erfolge . Das ist der jungen Truppe (16,77 Jahre Altersschnitt) bei ihren ersten Auftritten durchaus gelungen. So konnte Turnierfavorit Deutschland ein 2:3 abgerungen werden. „Trotzdem können wir zufrieden sein. Ein wenig fehlt uns nach vielen Jahren in der C-Gruppe einfach die Abgebrühtheit, die Erfahrung“, analysiert Teamchef Philipp Pinter, der durch großer heimischer Eishockey-Expertise (Mathias Lange, Patrick Harand, Patrick Machreich oder Stefan Ulmer) unterstützt wird.