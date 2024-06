Seit knapp zehn Jahren sind sie schon ein Paar, seit sechs Jahren haben sie am Gardasee in ihrem Haus einen gemeinsamen Wohnsitz. Und nun wird der Begriff „Ski-Familie“ tatsächlich Realität: Denn der italienische Riesentorlauf Spezialist Luca di Aliprandini hielt um die Hand seiner Schweizer Lebensgefährting Michelle Gisin an, die – natürlich – „Ja“ sagte. Damit sind die Olympiasiegerin (30) und der33-jährige Italiener, der bisher einmal als Zweiter auf ein Weltcup-Podest kam, verlobt. Publik machten das Paar das in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Das Paar galt als eines der „Traumpaare“ im Ski-Zirkus, erlebte viele Höhen, aber auch Tiefen nach Verletzungen. Doch war Gisin schon bald klar, dass „Luca zu 200 Prozent der richtige ist“. Vergessen, dass man sich zu Beginn der Beziehung auch einmal kurz trennte, mittlerweile sind die beiden ein zusammengeschweißtes Team. Logisch, dass da der gesamte Skizirkus via Instagram auch schon gratulierte. Aus Österreich zählten etwa Nina Ortlieb, Michaela Kirchgasser, Carmen Thalmann oder Nici Schmidhofer zu den ersten Gratulantinnen, aber auch aus allen anderen Nationen reihten sich die Glückwünsche im Sekundentakt an.