Sturms Linksverteidiger David Schnegg wird den Meister und Cupsieger wohl verlassen. Es gibt Interesse aus den USA, ein Wechsel scheint logisch – immerhin lebt Schneggs Freundin in den USA. Beim Verein, zu dem Schnegg wechselt, soll es sich um D.C. United handeln. Schnegg hat in der abgelaufenen Saison für Sturm 28 Bundesligaspiele absolviert und außerdem im ÖFB-Nationalteam debütiert. Der Tiroler ist im Sommer 2022 von Venezia zu Sturm gekommen. Ob Amadou Dante nach seiner Leihe in die Schweiz zurückkehrt, liegt am FC Zürich. Die Schweizer haben eine Kaufoption im Leihvertrag. Ob die gezogen wird, steht noch nicht fest.

Ein logischer Schnegg-Nachfolger verdient sein Geld aktuell nicht weit von Graz entfernt. Hartberg-Linksverteidiger Manuel Pfeifer soll das Interesse der Grazer geweckt haben. Nicht der erste Verein, der sich für Pfeifer interessiert – sagt auch Hartberg-Sportchef Markus Schopp. Der 50-Jährige betont aber auch: Noch hat sich von Sturm keiner bei Hartberg um Pfeifer erkundigt. Aber: „Der Spieler hat Begehrlichkeiten geweckt. Wenn er so einen nächsten Schritt machen kann, dann freut mich das“, sagt Schopp. Sportlich und wirtschaftlich. „Wer bei Hartberg unter Vertrag steht, ist nicht wegen des Geldes da.“

Auch nicht ÖFB-Nationalspieler Maximilian Entrup, für den sich der LASK brennend interessieren soll. Dieselbe Geschichte: Noch gibt es vom LASK keine Anfrage um den Mittelstürmer. „Die Vereine wissen auch, dass wir noch spielen und wählen den Zeitpunkt der Anfrage schon richtig“, sagt Schopp. Am Freitag und Dienstag treffen die Hartberger im Play-off um den Europacup auf die Wiener Austria.