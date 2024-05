Wie geht es mit Dominic Thiem weiter? Hängt der 30-Jährige seinen Tennisschläger bald an den Nagel oder noch ein Jahr oder sogar mehrere Jahre an? Versucht der Lichtenwörther wieder an die Spitze zu kommen, startet er also noch einen letzten Angriff, vielleicht sogar mit einem neuen Betreuerteam? Diese Fragen wird der ehemalige US-Open-Sieger in einem mit Spannung erwarteten Statement beantworten, das wohl über die sozialen Medien transportiert werden wird.

Die allgemeine Erwartung ging in den vergangenen Tagen eher dahin, dass Thiem sein baldiges, wahrscheinlich im Herbst vollzogenes Karriereende ankündigen wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden.