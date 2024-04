Salzburg-Legende Matthias Trattnig: „KAC gewinnt in sechs Spielen“

Interview. KAC vs. RBS! Die Red Bulls Salzburg gastieren in Klagenfurt – dort holten die Salzburger 2011 den Titel im bislang letzten Final-Duell gegen den KAC in Spiel sieben in der Overtime. Damals bei Salzburg dabei: Matthias Trattnig, der 2024 aber auf den KAC tippt!