Kurz die Vorgeschichte: Der 18-jährige Ire Alexander Dunne dürfte offenbar den 17-jährigen Bulgaren Nikola Tsolov im Qualifying in Australien an einer schnellen Runde gehindert haben, indem er ihm im Weg „stand“. Kurze Zeit später, in der Auslaufrunde, rächte sich dann der 17-Jährige. Tsolov lenkte auf einer Geraden seinen Boliden mit voller Absicht in das Auto von Dunne, der rechts in die Wand krachte und sich die rechte Vorderachse abriss. Hier sehen Sie die Szene im Video:

Welche Folgen dieser höchst unfaire und vor allem gefährliche Aussetzer für den Bulgaren hat, ist noch nicht bekannt. Ein Nachspiel wird er aber auf jeden Fall haben.