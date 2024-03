Die ersten Trainingsfahrten zum Großen Preis von Australien in der Formel 1 waren geprägt von einigen Drehern und auch einem heftigen Unfall von Williams-Pilot Alexander Albon. Der Thailänder flog in der ersten Session in Kurve sechs ab und krachte heftig in die Bande.

Sein Williams wurde dabei schwer beschädigt, Albon blieb zum Glück weitestgehend unverletzt. Dennoch ist ein Start des 27-Jährigen an diesem Wochenende noch nicht fix. Williams hat kein Ersatz-Chassis an die Strecke gebracht. Sollte man das Auto nicht reparieren können, müsste der Rennstall entscheiden, wer das Rennwochenende mit dem verbleibenden Boliden in Angriff nimmt: Albon oder Teamkollege Logan Sargeant.