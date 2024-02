Das Landessportzentrum hat ab Freitag einen neuen Hausherrn und Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl begrüßte bereits Christoph Linke in seiner neuen Wirkungsstätte. Linke hat nach Jahren in der Privatwirtschaft als Geschäftsführer der Sportland Steiermark GmbH beim Land angedockt und wird in seiner Funktion auch eng mit der Sportabteilung unter der Leitung von Sabine Drexler zusammenarbeiten. Linke sieht sich künftig „als Schnittstelle zwischen Sport, Wirtschaft und Politik“. Zentrale Aufgabe bleibt die Gebarung des Landessportzentrums, das derzeit einer Frischzellenkur unterzogen wird. Das Gebäude in der Jahngasse wird revitalisiert und ist eines der Epizentren des Grazer Sports. Neben einer engen Zusammenarbeit mit Schulen und der Universität beabsichtigt Linke „das Leistungsportfolio auszubauen“. Leerzeiten soll es am Fuße des Schloßbergs ab dem Zeitpunkt einer möglichen Vollauslastung (geplant für Herbst) nicht mehr geben. „In den Sommermonaten sollte der Umbau abgeschlossen sein.“

Wiewohl der Sport (Leistung und Breite) und nicht Veranstaltungen das zentrale Thema in der Jahngasse sind, wird ebendort von Linke ein Wissenstransfer „zwischen Universität, Bundessportakademie (BSPA) sowie den Fach- und Dachverbände“ angestrebt. Das Netzwerken kennt der studierte Sportwissenschaftler unter anderem auch aus seiner Zeit als Geschäftsführer des Steirischen Tennisverbandes (2023). Zu seinen künftigen Aufgaben in den kommenden fünf Jahren zählen die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit auf nationaler Ebene sowie die Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Weiterentwicklung der Sportland Steiermark GmbH.